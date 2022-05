Maribor, stadio troppo piccolo per il derby dell’Arcidiocesi: ce ne vorrebbero due…

Stadio limitato e totalmente sold out...

I tifosi hanno riconosciuto l'importanza del momento. A Murska Sobota, un gran numero di tifosi viola andrà alla partita in cui il Maribor può porre fine ai tre anni senza titoli. Non vogliono perdersi la resa dei conti, per la quale c'è molto interesse. A giudicare dalla vendita dei biglietti, lo stadio di Murska Sobota potrebbe anche essere riempito con una capacità doppia, se disponibile. Tuttavia, poiché solo circa 4.400 spettatori possono entrare, i biglietti sono stati messi in vendita così rapidamente che il club di casa è stato costretti ad appendere il cartello "tutto esaurito" in un campo in bianco e nero con sentimenti contrastanti quattro giorni prima del derby fra le due squadre dell'arcidiocesi di Maribor, il Mura e appunto il Maribor.

"Siamo felici che l'interesse per la partita abbia portato al fatto che si parla già dello stadio Fazanerija tutto esaurito da mercoledì, ma d'altra parte ci rammarichiamo che la capienza dello stadio non sia maggiore, visto che il derby di domenica potrebbe essere visto in diretta da molti più tifosi". La nota del club di casa ha ricordato il desiderio insoddisfatto dei tifosi del Mura di vedere l'impianto di calcio di Fazanerija rinnovato nel prossimo futuro senza avere più l'aspetto di uno stadio incompiuto e funzionalmente carente. Nei prossimi anni, il club sta lavorando per avvicinare il campo principale alla tribuna principale, collegare le tribune principale e nord e costruire una nuova tribuna sul lato est dello stadio, come ha affermato più volte il presidente del club Robert Kuzmič nel passato. L'obiettivo del Mura è quello di avere almeno 8.000 posti disponibili per gli appassionati di calcio dopo la ristrutturazione del Fazanerija. Ciò significherebbe che i bianconeri potrebbero ospitare le più grandi partite europee a Murska Sobota, ma non, come è avvenuto in autunno nella fase a gironi della Conference League, a Ljudski vrt.