Mazzata sul Bordeaux di Adli: dopo la retrocessione, il declassamento in 3′ divisione!

I Girondins de Bordeaux sono stati retrocessi amministrativamente in Championnat National 1, che è la terza divisione del calcio francese, a causa della loro esposizione debitoria. Il Bordeaux era già andato vicino ad una situazione del genere un anno fa, quando si trovava sull'orlo della messa in liquidazione ma era stato salvato. Proprio un anno fa, i francesi cedevano il giovane talento Yacine Adli al Milan. Il ragazzo è rimasto ancora per un anno nella squadra francese, dove stato titolare per tutta la stagione, ma il suo impegno non è valso ad evitare la retrocessione. Anche se il baratro che si apre sotto i piedi del Bordeaux, in questo momento, è ancor più grave. Non Ligue 2, ma Serie C di fatto. E sono dolori...

"Girondins de Bordeaux farà appello contro la decisione dell'organo giudicante di retrocedere il club in National 1", ha affermato la società in una nota. "È con sgomento che l'FCGB prende atto della decisione della nostra retrocessione amministrativa in terza serie. Il club ovviamente farà ricorso immediatamente contro la decisione. Questa decisione brutale, dopo quasi due ore di udienza che ritenevamo costruttive, priva il club della possibilità di continuare la sua strategia per rimettere in sesto le sue finanze e scrivere una nuova pagina nella storia del Bordeaux".

Non solo: "Lo scorso 14 giugno, il club ha presentato un reimpegno garantito dell'azionista di maggioranza per 10,4 milioni di dollari, un accordo con i debitori del club e offerte per alcuni giocatori in più rispetto all'importo totale previsto. Il club rimane fiducioso nella sua capacità di dimostrare un solido progetto per la stagione 2022-23 in Ligue 2". Il fatto è che le difficoltà finanziarie del Bordeaux sono ricorrenti ed evidentemente il club non è stato in grado di rassicurare il DNCG, che viene definito dai transalpini un po' come il cane da guardia finanziario della Lega francese, in un movimento calcistico che, Psg a parte, ha grossi problemi economici anche a causa dei proventi da diritti tv costantemente in calo. A questi problemi, il Bordeaux aggiunge una stagione sportiva catastrofica, terminata all'ultimo posto in Ligue 1, con una retrocessione che non avveniva dal 1991-92. Dalla massima serie alla terza serie nella stessa estate: in Italia in passato era accaduto al Genoa...