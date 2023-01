McAllister esaudisce desideri: si ferma con i fan per far toccare loro la medaglia del Mondiale

Avere tra le mani la Coppa del mondo o la medaglia di campione è uno di quei sogni proibiti. Per la maggior parte dei calciatori è un sogno destinato a rimanere tale. Ma Alexis McAllister ha condiviso questo privilegio con i suoi piccoli fan.

I piccoli fan del Brighton hanno avuto così il permesso di farsi una foto con McAllister mentre toccavano la famigerata medaglia. Il tutto accompagnato dagli "Oh My God" in sottofondo dei presenti.