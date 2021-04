Meno Girondins e più Bordeaux: tifosi in piazza contro King Street, Dugarry “Sono disgustato”

Il fondo di investimento di King Street non ha più intenzione di finanziare il Bordeaux, per questo motivo il club è stato messo sotto la protezione del Tribunale commerciale di Bordeaux.

King Street, il fondo di investimento proprietario del club sei volte campione di Francia, si sta ritirando dal Bordeaux. È una mossa che mette in serio pericolo il futuro dell'istituzione di 139 anni, una delle istituzioni più antiche del paese. Il Bordeaux è stato gestito in modo tumultuoso da quando King Street ha acquistato la sua quota nel novembre 2018. Inoltre, hanno sofferto a causa della pandemia Covid-19, che ha privato i club di un reddito giornaliero, ma anche per il crollo dell'accordo televisivo Mediapro, che prometteva ricavi da record. Sebbene alcuni dei danni derivanti da tale sviluppo siano stati mitigati da un accordo frettolosamente concordato con i precedenti titolari dei diritti, ha comunque lasciato vuoti significativi nei budget da colmare. I proprietari del Bordeaux, però, non hanno mostrato voglia di investire, trattenendo invece fondi che avrebbero potuto aiutare la delicata situazione della squadra.

Anche prima di questo episodio, però, King Street era diventato impopolare tra i tifosi. Durante l'estate, ad esempio, hanno lanciato un nuovo controverso logo che ha visto Bordeaux in una posizione di maggiore risalto sul logo, relegando la parte Girondins in posizione formale e senza il "de" tradizionale, di Girondins de Bordeaux. I tifosi, già scontenti della mancanza di investimenti, erano scesi in piazza in migliaia a suo tempo per protestare. Cosa che hanno rifatto oggi per l'abbandono totale del club da parte del fondo. “Sono disgustato, triste e sollevato allo stesso tempo. È un bene che questi pagliacci se ne vadano", ha detto a Sud Ouest Christophe Dugarry, l'ex attaccante del Bordeaux, che ha aggiunto: “King Street...sono venuti per arricchirsi alle spalle del club e se ne sono andati con un semplice comunicato stampa. Non avevano un progetto sportivo. Hanno pensato solo ai soldi che avrebbero guadagnato con Mediapro. Ma tutte le loro decisioni erano sbagliate".