Messico, licenziata la Ct della nazionale U20 femminile: “Poca leadership e comportamenti inopportuni”

Così si è pronunciato il presidente della FMF, Yon de Luisa, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della Federcalcio messicana: “Sono state trovate prove sufficienti di mancanza di leadership e comportamenti inappropriati che si oppongono ai valori del lavoro di squadra, da parte dei membri dello staff tecnico, condividendo in modo improprio informazioni e decisioni e privilegiando un gruppo di giocatori. Sono state escluse molestie sessuali o abusi da parte di qualsiasi persona dello staff tecnico della squadra femminile U20 nei confronti delle proprie giocatrici”. Conclude Luisa: “La FMF ha una politica di tolleranza zero per il comportamento che va contro il codice di condotta interno chiamato Fair Play Code e che minaccia la sana convivenza e il rispetto tra i suoi membri”. Insomma, nonostante siano state escluse molestie o abusi sessuali, Maribel Domínguez, assieme al suo staff tecnico, è stata allontanata per comportamenti inappropriati all’interno della squadra femminile del Messico U20 che, peraltro, era riuscita a qualificare alla Coppa del Mondo che si giocherà il prossimo agosto in Costa Rica. In vista del torneo a sostituire la Domínguez sarà Ana Galindo, attuale ct della selezione Under 17.