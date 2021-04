Messico, solidarietà per i non vedenti: giocatori in campo bendati!

I giocatori di Juárez e Atlético San Luis sono entrati in campo bendati! Un gesto enorme, di grande sensibilità verso i non vedenti

I giocatori delle due squadre sono scesi in campo bendati, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi dei non vedenti e degli ipo-vedenti. Dieci giocatori non vedevano nulla e il capitano di ogni squadra li ha guidati, tenendoli per mano, sul campo di gioco.