Monchengladbach, derby del Reno: birra solo nei bicchieri e nei bar, zero lattine o bottiglie

Domenica 9 ottobre i tifosi della città della cattedrale si recheranno al derby di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Colonia: si applicherà come sempre da parte delle forze dell'ordine un elevato livello di sicurezza.

Redazione DDD

Quando il Borussia Mönchengladbach gioca contro il Colonia nel derby del Reno, il livello di adrenalina aumenta in entrambe le città. Per i tifosi, incontrare l'"arcinemico" è sempre qualcosa di speciale. Con tante regole e tanta attenzione, perché i derby sono sempre partite ad alto rischio.

La città di Mönchengladbach prende precauzioni speciali

La partita casalinga dei puledri del Borussia Gladbach contro i caproni del Colonia, si avviina: in campo domenica 9 ottobre. Per motivi di sicurezza, è stato imposto un divieto spaziale e temporale su vetro, bottiglie e lattine per bevande. È valido dalle 11:00 alle 20:00 in prossimità dello stadio.

È vietato portare, consegnare o vendere bicchieri, bottiglie di vetro e lattine per bibite. Ciò significa che è vietata anche la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine. Ad esempio, le bottiglie e le lattine di vetro non possono essere distribuite presso i chioschi nelle aree interessate. Nei ristoranti, la birra può essere servita nei bicchieri. Ma gli ospiti devono rimanere nel ristorante.

Ciò non si applica ai residenti che possono identificarsi come tali e che stanno andando verso il loro appartamento o proprietà. Le forze dell'ordine pubblico controlleranno il divieto come negli anni precedenti. I punti vendita della zona sono stati informati del regolamento.