Mondiale per Club, quarto titolo Bayern: e Kaká consegna il Pallone d’oro a Lewa

Eliminato in coppa di Germania, ma saldamente primo in Bundesliga: il Bayern di Flick sul tetto del mondo per la quarta volta nella sua storia

I tedeschi si aggiudicarono 3 coppe dei Campioni con Lattek e Cramer, negli anni ’70, e poi tre Champions: nel 2000-1 con Hitzfeld, nel 11-12 con il vecchio Heynckes, in estate con Flick, subentrato a Kovac, sul Psg. Flick era stato per 8 anni vice di Low, in nazionale, dopo il lockdown si è preso la Bundesliga, la coppa di Germania e la Champions. Pausa breve e altri trofei: la Supercoppa Europea sul Siviglia, 2-1 ai supplementari, e Supercoppa di Germania. Il mese scorso è uscito al secondo turno di coppa tedesca contro l’Holstein, club di seconda divisione, ma in campionato è già a +7 sul Lipsia, dopo le partenze sofferte delle ultime stagioni. Il Pallone di bronzo del mondiale per club va a Kimmich, autore del passaggio dal gol, quello d’argento a Gignac, tre reti, nel torneo, per i messicani. Il Pallone d’oro è per Lewandowski, che peraltro in finale non ha brillato. Avrebbe probabilmente vinto quello vero, se fosse stato assegnato, gioisce per questo riconoscimento, consegnato da Kaká.