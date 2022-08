Mundial ’78: Oviedo, ex campione del mondo, oggi fa l’usciere…

L'ex campione del mondo dell'Argentina '78 - Miguel Angel Oviedo - ha raccontato alla stampa la sua esperienza di vita citando dei suoi compagni per cui l' aria non ha tirato nel verso giusto: "Alcuni miei ex compagni di squadra hanno dovuto vendere le magliette di quel Mondiale per necessità".

Una nota di demerito, però, la lancia contro il suo paese reo di essersi dimenticato di quell'impresa: "Ho la coscienza pulita. Siamo stati chiamati a giocare il Mondiale del '78 e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nessuno di noi è andato in strada con una mitragliatrice perché tutto ciò che facevamo era giocare a calcio e nient'altro. Ma nel nostro paese quella squadra non è riconosciuta".

Oggi però - all' età di 71 anni - non rinnega il suo passato, anzi, si sente fortunato per il lavoro che svolge da quasi vent'anni: "Faccio l'usciere in un centro sportivo. Rispondo al telefono da 19 anni. È un lavoro tranquillo che mi dà la serenità di avere uno stipendio sicuro alla fine del mese. Non è legato al calcio ma allo sport in generale".