Nasce il calcio anti-Covid, a Bologna nel centro dei salesiani si gioca “a distanza”

Sette per squadra, campo diviso in aree e soprattutto zero contatto. Nel centro salesiani di Bologna nasce il Calcio anti-Covid

di Domingo Palma -

Nasce a Bologna il Calcio anti-Covid. L’idea arriva da un Centro di Formazione salesiano: il direttore Carlo Caleffi ha infatti trovato una soluzione ingegnosa per concedere ai suoi ragazzi qualche ora di svago praticando lo sport che tutti amano. Squadre composte da sette giocatori, campo diviso in settori nel quale correre e calciare il pallone e soprattutto zero contatti.

Come spiega lo stesso Direttore a Fanpage, “questo tipo di calcio obbliga a passarsi spesso la palla, quindi crea uno spirito di collaborazione tra compagni di squadra”. Il Calcio a distanza, oltre a rispettare tutte le norme contro la pandemia, aiuta a tenere alto il morale dei ragazzi che grazie a questo passatempo riescono a respirare qualche ora di normalità in un periodo molto complicato.