Nations League, Spagna e Svizzera omaggeranno le vittime della DANA

In serata si chiuderà ufficialmente la fase a gironi del Gruppo 1 e del Gruppo 4 di League A di Nations League . In campo Spagna e Portogallo , già qualificate ai quarti di finale col primato in classifica in tasca, che affronteranno rispettivamente Svizzera e Croazia . Le Furie Rosse e la Nazionale elvetica poco prima del fischio d'inizio renderanno omaggio alle vittime della DANA , ciclone che si è abbattuto sulla Comunità Valenciana nelle scorse settimane.

Spagna, omaggio alle vittime della DANA

Come già accaduto in occasione della sfida contro la Danimarca, vinta dalla Spagna per 2-1 in trasferta, anche contro la Svizzera verranno omaggiate le vittima della DANA. Ad annunciarlo è stata la Federazione Spagnola (RFEF) con un comunicato: "Le vittime della DANA saranno onorate dalla nazionale spagnola con una maglietta speciale dedicata a tutti coloro che sono stati colpiti. I nomi di tutte le città interessate saranno esposti sulla maglietta che la Spagna indosserà allo Stadio Heliodoro Rodríguez López di Tenerife lunedì, in vista dello scontro contro la Svizzera".