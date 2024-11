Villarreal, la squadra in maglia nera con l’Alavés per le vittime della DANA

Il club, inoltre, ha annunciato che i kit saranno messi all'asta per aiutare le persone colpite dall'alluvione...

Davide Capano Redattore 7 novembre - 11:29

Il Villarreal vestirà completamente di nero per la partita di Liga di sabato prossimo contro l'Alavés all'Estadio de la Cerámica. La scelta è in segno di lutto per le oltre 200 persone morte nell'uragano che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Valencia.

La sensibilità del Villarreal — Il "Submarino Amarillo" indosserà il suo terzo kit per questa stagione, con una didascalia su una manica che recita "Junts Endavant" (Insieme in avanti). Il club ha anche annunciato che questi kit saranno messi all'asta per raccogliere ulteriori fondi per aiutare le persone colpite dalla DANA.

(Foto tratta da profilo X @VillarrealCF)

La società, inoltre, ha donato mezzo milione di euro, tra Caritas e Croce Rossa, e in un comunicato stampa invita i suoi tifosi a fare lo stesso. "Con l'obiettivo di dare maggiore visibilità a questa situazione e come segno di lutto, identità e senso di appartenenza, il club realizzerà diverse azioni in occasione della partita di sabato prossimo", si legge.

Le altre iniziative — Il capitano del Villarreal indosserà una fascia speciale con la bandiera della Comunità Valenciana ed entrambe le squadre scenderanno in campo indossando magliette a sostegno delle persone colpite dalla DANA con il messaggio "Força València".

(Foto tratta da profilo X @VillarrealCF)

Un'altra delle azioni che si svolgeranno prima dell'inizio della gara, poco prima del minuto di silenzio in cui verrà suonato l'inno regionale, sarà l'esposizione di una grande bandiera della Comunità Valenciana al centro del campo.

(Foto tratta da profilo X @VillarrealCF)