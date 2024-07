New York, all’asta la maglia di Maradona della semifinale di Messico ’86

La maglia indossata da Diego Armando Maradona contro il Belgio nella semifinale dei Mondiali del 1986 sarà messa all'asta il 22 agosto per un prezzo stimato tra 800.000 e 1,2 milioni di dollari.

La maglia della Nazionale argentina indossata da Diego Armando Maradona nella semifinale dei Mondiali di Messico 1986 contro il Belgio (2-0) sarà battuta all'asta. Quando? Il 22 agosto da Sotheby's a New York per un prezzo stimato tra 800.000 e 1,2 milioni di dollari.

"Ho conservato questa maglia per quasi quattro decenni, da quando io e Diego ci siamo scambiati le cose dopo quella indimenticabile semifinale. Competere contro uno dei più grandi giocatori di calcio è stato un onore, ma chiamarlo amico è stato ancora più speciale", ha dichiarato il belga in un comunicato diffuso dalla casa d'aste.

Dal 2023, Pfaff espone la maglia sudata e firmata nel suo "El Sympatico Museum" a Beveren, in Belgio, e prima dell'asta, che si è aperta lunedì per le offerte online, sarà esposta nella sede di Sotheby's a New York dal 26 al 30 luglio.