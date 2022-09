Niente tifosi Fenerbahce al derby di Istanbul: protesta davanti allo stadio del Besiktas

Prima del derby, assembramento di tifosi davanti allo stadio: slogan ostili, dopo la decisione di non far entrare i tifosi del Fenerbahce nella sfida contro il Besiktas.

Loro non ci stanno...

Con la decisione presa per motivi di ordine pubblico prima del derby, in cui il Beşiktaş ospiterà il Fenerbahçe nell'8' giornata della Super League turca, i tifosi gialloblù del Fenerbahce non potranno prendere entrare sugli spalti. Dopo l'annuncio di questa decisione, ieri sera al Vodafone Park è giunto un gruppo di 25-30 persone.