La Dinamo Tbilisi è scesa in campo contro l'Fc Gagra (5-0 il risultato finale) nella sua gara di campionato, con una bandiera dell'Unione Europea, alludendo alla richiesta di adesione del proprio Paese di aderire all'organizzazione.

Proprio così, la scelta è tanto più simbolica, quanto perché la Dinamo Tbilisi è la massima rappresentante del calcio georgiano e nel 1981, ai tempi dell’Unione Sovietica, vinse anche una Coppa delle Coppe. Poche ore prima della partita, circa 60mila persone si erano radunate nella capitale per manifestare a favore dell’ingresso nell’Unione, una mossa ritenuta ormai fondamentale per cautelarsi dall’imperialismo russo, sebbene a Bruxelles la richiesta non abbia generato il consenso sperato.