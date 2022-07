North West derby, il tocco sulla pelata di Ten Hag più virale dei 4 gol al Liverpool…

Erik ten Hag non avrebbe potuto chiedere un inizio migliore per il suo regno al Manchester United.

I Red Devils sono reduci da una brutta stagione. Ma Ten Hag ha fatto miracoli all'Ajax e, con lui al posto di Solskjaer e Rangnick, i tifosi sono stati cautamente ottimisti per la stagione 2022/23. Livelli di ottimismo che saranno decuplicati dopo che lo United ha battuto il Liverpool 4-0 in un derby pre-stagionale martedì 12 luglio.

I gol di Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial e Facundo Pellistri hanno assicurato la vittoria alla nuova squadra di Ten Hag nel North West derby inglese. Oltre a raccogliere una vittoria che rafforza la fiducia per dare il via alla sua campagna pre-stagionale, allo United è stata consegnata la Bangkok Century Cup. I Red Devils non mettono le mani su un trofeo ufficiale dal 2016/17, quando la squadra di José Mourinho ha vinto sia la Coppa di Lega che l'Europa League.