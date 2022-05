Nottingham Forest in finale Championship, invasione: aggressione all’avversario, un arresto

Durante l’invasione dei tifosi del Nottingham Forest un uomo si è scagliato contro l’attaccante Sharp…

La possibilità di tornare in Premier League a distanza di 23 anni doveva essere omaggiata come si deve. Dopo la serie dei calci di rigore che ha permesso al Nottingham Forest di eliminare lo Sheffield United in semifinale playoff e approdare in finale di Championship a Wembley contro l’Huddersfield Town (in programma domenica 29 maggio), al City Ground i tifosi Reds si sono riversati sul terreno di gioco per festeggiare. Durante il giubilo del Nottingham Forest, l’attaccante dello Sheffield United, Billy Sharp, indisponibile per la gara, ha assistito ai festeggiamenti dalla linea di fondo.

In quel momento, come dichiarato dall’ispettore capo della polizia del Nottinghamshire, Paul Hennessy, il 36enne attaccante dei Blades è stato attaccato da un uomo di 31 anni. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di aggressione in relazione all’incidente e rimane in custodia in attesa di essere interrogato dagli agenti.

Le parole dell’allenatore dello Sheffield United

Dura condanna dell’incidente da parte dell’allenatore dello Sheffield United, Paul Heckingbottom. Queste le sue parole nel post-partita ai microfoni di Sky Sports: “L’abbiamo visto. Sappiamo cosa è successo. E’ sconvolgente per molte ragione. Sharp era scosso, sanguinante e arrabbiato”.

La denuncia del Nottingham Forest

Billy Sharp è anche l’ex della partita, avendo giocato in prestito al Nottingham Forest nella stagione 2012/2013. Anche la sua ex squadra ha voluto denunciare l’attacco subito dall’attaccante, scusandosi e promettendo di bandire a vita l’aggressore. Questa la nota del club: "Il Nottingham Forest Football Club è sconvolto nell'apprendere che il nostro ex giocatore, Billy Sharp, è stato aggredito lasciando il campo dopo la partita di stasera al City Ground. Il Club lavorerà con le autorità per individuare l'individuo in modo che sia tenuto a rendere conto delle sue azioni, che includeranno un divieto a vita dalla foresta di Nottingham. Il club vorrebbe anche scusarsi con Billy personalmente e con lo Sheffield United Football Club".