Nozze in casa Manchester United: Maguire sposa in gran segreto la bella Fern Hawkins

Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, e la fidanzata, la bella Fern Hawkins, sono convolati a nozze nella giornata di ieri. Una cerimonia sobria e intima per la coppia di lunga data, genitori di Lillie Saint (3 anni) e Piper Rose (2 anni). Harry e Fern, oggi 29enni, si sono conosciuti quanto entrambi avevano 18 anni. Maguire giocava nelle giovanili dello Sheffield United. Ieri il fatidico sì alla presenza di familiari e amici più stretti. Come riporta in esclusiva The Mirror, ieri il difensore dei Red Devils ha svolto il consueto allenamento nel centro sportivo di Carrington. Poco dopo mezzogiorno Maguire si è presentato presso la sede dell’ufficio del registro di Crewe, dove ad aspettarlo c’era la fidanzata Fern.

I due hanno voluto tenere in segreto tutti i dettagli della loro decisione. Alla cerimonia presenti i genitori di Maguire, Alan e Zoe. Quest’estate la coppia rinnoverà le promesse matrimoniali in Francia. Già organizzata una cerimonia romantica che si terrà in un castello in Borgogna. Si sa che la sorella del calciatore, Daisy, e Jordan Megan Davison, moglie di Jordan Pickford, portiere dell’Everton e compagno di squadra di Maguire nella nazionale inglese, saranno le damigelle d’onore. Tra qualche mese, dunque, un appuntamento importante per il difensore più costoso del mondo.