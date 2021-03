Nuova vita Ale Del Piero: entra in ESPN come opinionista calcistico

Vivendo a Los Angeles, Alessandro Del Piero lavora comodamente per ESPN

Redazione DDD

Alessandro Del Piero debutterà su ESPNFC questo sabato durante la copertura post partita della partita di Serie A tra Juventus e Lazio: "E 'passato un po' di tempo dopo aver chiacchierato con loro", ha detto giovedì da Roma. "Ora è giunto il momento". Del Piero continuerà anche come analista con Sky Sport Italia. Lavorerà per ESPN dall'Italia e successivamente da Los Angeles, dove lavora per la Juventus Academy di Los Angeles. Quando la pandemia di coronavirus si attenuerà, trasmetterà anche dagli studi di ESPN a Bristol, nel Connecticut. Le sue apparizioni principalmente saranno trasmesse in streaming su ESPN +.

Del Piero è stato allenato da alcuni dei tecnici top al mondo, un gruppo che comprende Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Didier Deschamps, Claudio Ranieri e Antonio Conte: "Tutti questi allenatori hanno personalità davvero forti", ha detto Del Piero. “Non sei in quella posizione se non hai una forte personalità. Non vincerai nulla se non hai una grande personalità. Tutti cercano di proteggere la squadra da quello che succede fuori: dalle altre squadre, dalle cose pericolose che accadono fuori dal club. Quando sei un giocatore, non capisci alcune delle cose che stanno succedendo come invece fanno gli allenatori".

(Photo by Sebastian Reuter/Getty Images for Laureus)

De Piero non accantona il progetto di diventare allenatore, ma aggiunge "Ora, è molto interessante raccontare il calcio non dal punto di vista di un giornalista, ma da quello di un atleta, e spiegare cosa sta succedendo dal mio punto di vista alle persone che amano questo sport". Entra a far parte di un gruppo di analisti calcistici ESPN che include Jürgen Klinsmann, Frank Lebeouf, Kasey Keller e Taylor Twellman. Craig Burley, Steve Cherundolo, Jan Åge Fjørtoft, Herculez Gomez, Neil Shaka Hislop, Don Hutchison, Alejandro Moreno, Steve Nicol e Stewart Robson.