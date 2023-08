Olympiacos-Genk, vigilia rovente ad Atene: la Polizia greca arresta 7 rumeni, nel timore di ritorsioni…

Incrocio di alleanze e rapporti fra le tifoserie: 7 rumeni, arrestati, stavano superando il confine greco con la Bulgaria per andare armati allo stadio per Olympiacos-Genk. Perchè? Una ritorsione dopo gli scontri fra ultras AEK e Dinamo Zagabria?

La polizia nel nord della Grecia ha arrestato sette tifosi rumeni che trasportavano coltelli e dispositivi di protezione, vicino al confine greco con la Bulgaria dopo che gli agenti hanno trovato tre coltelli durante le ispezioni dei veicoli, oltre a bombolette di vernice spray e indumenti protettivi normalmente usati per la boxe, così come hanno riferito le autorità.

Il club greco dell'Olympiakos affronta questa sera giovedì 10 agosto i belgi del Genk nelle qualificazioni per l'Europa League al Pireo, ad Atene, in un clima di massima sicurezza. Le autorità greche rimangono infatti in allerta dopo che un tifoso greco di 29 anni è stato pugnalato a morte lunedì scorso fuori dallo stadio dell'AEK Atene, provocando l'annullamento di una partita di qualificazione alla Champions League contro la Dinamo Zagabria. Più di 100 tifosi sono stati arrestati, per lo più sostenitori della Dinamo, e rimangono in custodia della polizia dopo che un pubblico ministero ha emesso l'accusa generale di omicidio e appartenenza a un'organizzazione criminale. Notizie di cronaca nera, sembra Fantacalcio ma purtroppo non lo è.