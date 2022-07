Orario e stadio: ancora due nodi per il derby milanese di Supercoppa

Ancora qualche settimana di tempo per definire tutto...

Come è stato ufficializzato venerdì 1' luglio, il derby tra Milan e Inter di Supercoppa Italiana si disputerà a Riad il 18 gennaio 2023. Restano però ancora da definire orario e stadio. Per l’impianto le scelte principali sono due: il King Fahd International Stadium (67.000 posti) e il King Saud University Stadium (22.000 posti).

Non solo: Mediaset, l’emittente che detiene i diritti televisivi del match, vorrebbe che il match si giocasse per le 21:00, ma considerata la differenza di fuso è probabile che l’orario venga anticipato, con il derby della Madonnina che giocherebbe non dopo le 20:00. Il Main Sponsor del trofeo sarà EA Sports.