Papà tifoso Liverpool porta via il figlio da scuola per andare alla finale Champions: insegnanti irritati

Tutto è concesso quando la tua squadra del cuore è in finale di Champions League…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Domani è il grande giorno. L’ultimo atto della Champions League 2021/2022 vedrà di fronte in finale Liverpool e Real Madrid. A Parigi sarà grande spettacolo. Un appuntamento immancabile per i tifosi di entrambe le squadre. Anche per Tage Herstad, fan del Liverpool e proprietario di un pub di tifosi, Taggy’sbar. L’uomo, decisamente già in clima partita, ha deciso di non mandare il figlio a scuola per preparare il viaggio che li porterà a Parigi per l’attesissima finale di Champions League.

Un gesto che ha scatenato l’irritazione degli insegnanti di suo figlio William. Tage su Twitter ha pubblicato l’SMS ricevuto dalla scuola, con tanto di nota di assenza del figlio e una richiesta per giustificare il motivo per cui William non si sia registrato a scuola giovedì mattina. Nel post, diventato subito virale con oltre 10.000 like ricevuti, il padre di William, Tage, ha inviato alla scuola un selfie che ritrae padre e figlio con altri amici fuori dalla stazione ferroviaria Gare de Bernay.

In risposta al post, sono intervenuti molti utenti e tifosi del Liverpool. Alcuni si sono schierati con il padre tifoso, approvando la sua decisione di portare con sé il figlio a Parigi e “saltare” due giorni di scuola, mentre altri non hanno visto di buon occhio la cosa. L’utente Matthew Chadaway ha commentato così: “Con tutta onestà, rispetto la decisione. Puoi recuperare facilmente due giorni di compiti a scuola, ma non puoi recuperare i ricordi di essere andato o di essere stato ad una finale di Champions League o a qualsiasi altra partita importante, guardando il match con il tuo vecchio”. Tage ha risposto: “Davvero non importa. E’ la sua terza finale di Champions League e, si spera, non l’ultima. Questo è il Santo Graal dei club di calcio e voglio che sia lì con me”. Non dello stesso avviso l’utente Taff Goose: “Con il cuore pesante ho denunciato la tua famiglia alla polizia per assenteismo. Dobbiamo riportare il #SELFRESPECT nelle nostre scuole”. Tage ha replicato ironicamente: “Fai quello che senti di fare per rendere la tua vita migliore. Muoviti e migliora per portare il self-respect dentro la tua testa”.