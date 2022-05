Partita interrotta dopo il 7-0 per invasione dei tifosi: incredibile promozione per il Bristol Rovers

Pomeriggio da ricordare per i “Pirati” di Joey Barton: 7-0 e promozione diretta…

Il Memorial Stadium di Bristol è stato lo scenario di uno pomeriggio memorabile per i “Pirati” dell’ex bad-boy e tecnico Joey Barton, ex centrocampista di Manchester City, QPR, Newcastle e Marsiglia (tra le altre) dal temperamento particolarmente rude e aggressivo. Ultima gara della stagione in casa contro lo Scunthorpe ormai retrocesso. Il Bristol Rovers è in lotta per la promozione diretta, ma deve fare i conti con il Northampton a pari punti in classifica al terzo posto. A Barrow i Cobblers fanno il loro dovere, vincendo per 3-0, con una differenza reti di +22.

I Pirates di Barton demoliscono i loro avversari per 7-0, con l’ultima e decisiva rete di Elliot Anderson all’85’ (gol che porta i Rovers a parità di differenza reti con il Northampton). 71 gol fatti dal Bristol Rovers contro i 60 dei Cobblers: è promozione diretta in League One per la squadra di Joey Barton. In quel momento si è scatenata la gioia dei tifosi di casa, che si sono riversati sul campo di gioco in festa. La partita è stata interrotta, dunque, per alcuni minuti. Il match è poi ripreso e si è chiuso con la bolgia del Memorial Stadium. I Pirati biancazzurri possono festeggiare una pazzesca promozione. Primo successo da allenatore per Joey Barton.