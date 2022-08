Poliziotti in allerta per più di 10 giorni: il derby Dinamo Zagabria-Hajduk è ad “alto rischio”

La polizia aggiunge che informerà il pubblico in modo tempestivo sui preparativi e sull'attuazione della sicurezza per la partita

E' il Classico croato quello fra la squadra della capitale, Zagabria, e il capoluogo della Dalmazia, Spalato. A inizio stagione, in finale di Supercoppa croata, non ci sono stati incidenti fra tifosi e la Dinamo si è imposta ai rigori...

La polizia ha annunciato lunedì 1 agosto di aver iniziato i preparativi intensivi quasi 15 giorni prima della partita e che seguirà un'intensa comunicazione tra i club, la Federcalcio croata (HNS) e la polizia in merito a tutti gli aspetti e le modalità della logistica per l'attività di sicurezza in relazione alla supersfida.