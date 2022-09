Polonia, imboscata fallita per i tifosi del Legia Varsavia: autostrada bloccata per ore

La Serie A polacca sta vivendo un periodo caldo per ciò che concerne il tifo organizzato. Le forze dell'ordine lo sanno bene e devono lavorare al meglio per evitare altri tafferugli in giro per il Paese.

I fatti si sono svolti sulla strada S7, vicino al bivio di Glinojeck. Come riportato da testimoni, un gruppo di circa 30-40 tifosi è corso davanti all'allenatore dello Stomil. C'erano anche i fan del Legia Varsavia. Gli aggressori sono riusciti a fermare il pullman, ma i poliziotti hanno agito prontamente. L'addetto stampa Kinga Drężek-Zmysłowska del quartier generale della polizia di Płońsk: "Il traffico sulla S7 in direzione Varsavia è stato completamente bloccato per diverse decine di minuti", si legge. L'addetto stampa ha anche annunciato che la polizia aveva già aperto un'indagine sulla vicenda. L'obiettivo principale è identificare i teppisti e poi punirli. Tuttavia, non sarà un compito facile. Gli hooligans sono fuggiti dalla scena. Alcuni sono scappati a piedi, altri sono fuggiti in auto con targhe oscurate.