Portogallo, il Governo indaga sui protocolli di sicurezza: Sporting Lisbona, festa e disordini

Dopo il conseguimento del titolo dello Sporting Lisbona, i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare ma in modo eccessivo. Ciò ha portato il governo del Paese a richiedere un'indagine sui dispositivi di sicurezza predisposti per l'occasione.

Redazione DDD

Il governo del Portogallo ha chiesto all'Ispettorato generale dell'amministrazione interna di aprire un'indagine sulle azioni della Polizia di Pubblica Sicurezza (PSP), per i disordini durante le celebrazione per il campionato vinto dallo Sporting Lisbona, in cui si sono verificati disordini. L'indagine è stata annunciata dal Primo Ministro portoghese, António Costa, in Parlamento, dove ha sottolineato che sono state richieste anche informazioni su come la pianificazione del dispositivo di sicurezza era stata articolata con il club, il Consiglio comunale di Lisbona e la Direzione della pubblica sicurezza.

Migliaia di tifosi sono scesi in piazza per celebrare il primo titolo di campionato dello Sporting dopo 19 anni, cosa che ha provocato numerose accuse di polizia e feriti, sia in prossimità dello stadio durante la partita - svoltasi senza pubblico - sia a Marqués de Pombal, centro delle celebrazioni. Il premier Costa ha voluto segnalare l'accaduto alla società, ai tifosi o alla polizia: "Farò quello che deve fare qualsiasi politico responsabile in queste circostanze, ovvero attendere le informazioni e chiarire cosa è successo per accertare le responsabilità", ha detto. Oltre ai disordini e ai feriti, la situazione ha destato allarme anche a causa della situazione della pandemia, poiché c'erano assembramenti senza rispetto per le distanze sociali e molti dei partecipanti non indossavano la mascherina.

"Speriamo che tutto questo non abbia costi sanitari. Lo sapremo solo tra 15 giorni o tre settimane", ha detto il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, in relazione ai possibili focolai di coronavirus che potrebbero essere stati innescati, assicurando che "la notte non è andata bene dal punto di vista della salute pubblica". Ha anche espresso il suo disagio per la mancanza di lungimiranza, dal momento che, a suo avviso, "chi dovrebbe impedire sono i soggetti responsabili e tutti i cittadini", ha detto.