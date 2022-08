Pugno violento e arbitro a terra: serrata dei direttori di gara in Ecuador!

Da parte loro, gli arbitri professionisti dell'Ecuador hanno deciso di paralizzare la loro partecipazione da questa domenica al campionato ecuadoriano, una risoluzione ufficializzata davanti alla Commissione Nazionale degli Arbitri della FEF. "Di fronte all'attacco codardo e selvaggio al nostro collega Alex Cajas, tutti gli arbitri, in segno di rifiuto e solidarietà per quanto accaduto, hanno deciso di non presentarsi in campo nelle quattro partite rimanenti della settima giornata della seconda fase", si legge nel comunicato degli arbitri.