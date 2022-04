Red Star venduti e Nancy retrocesso: i fumogeni sospendono due partite in Francia…

777, la stessa proprietà del Genoa...

I tifosi del Red Star FC non hanno preso benissimo l’annuncio che il club è vicino ad essere interamente ceduto al fondo d’investimento americano 777 Partners. Il Red Star Football Club è un club calcistico francese fondato a Parigi nel 1897 e domiciliato a Saint-Ouen, nella periferia occidentale della capitale. Milita nello Championnat National, terza serie del campionato francese di calcio. Venerdì scorso i suoi tifosi hanno protestato vivamente nel corso del match di campionato contro il FC Sète 34, che è stato sospeso per lancio di fumogeni in campo e altri disordini. Lo striscione esposto durante la partita è abbastanza chiaro…

Non è stato l’unico episodio del genere in Francia, visto che anche la partita di Ligue 2 di venerdì sera tra Nancy e Quevilly Rouen è stata sospesa per lancio di petardi e fumogeni in campo da parte dei tifosi della squadra di casa. L’AS Nancy Lorraine è matematicamente retrocesso nella terza serie del calcio francese per la prima volta nella propria storia, e nel 2020 era passato nelle mani di altri due fondi d’investimento internazionali, il Pacific Media Group e NewCity Capital Group che - che coincidenza! - sono anche proprietari del Barnsley Football Club, anch’esso retrocesso dalla Championship inglese proprio venerdì sera.