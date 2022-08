Regno Unito, ex giocatrice inglese arrestata con l’accusa di reati di droga

Loschi affari…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Nello scorso mese di giugno Faye Dunn, ex giocatrice dell’Inghilterra Under 19, è stata arrestata all’aeroporto di Manchester con l’accusa di reati di droga nell’ambito dell’operazione Venetic, l’indagine della polizia in corso sulla rete di messaggistica EncroChat.

Dalle nazionali inglesi alla cannabis...

La 38enne mamma di Whiston, ex direttrice di numerose attività commerciali del Merseyside, tra cui un ristorante e un famoso centro giochi per bambini, nella sua carriera da calciatrice ha vestito le maglie di Tranmere Rovers e Leeds United a livello di club, arrivando anche ad ottenere con l’Inghilterra Under 19 la qualificazione alle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile del 2002. Nella fase a gironi del torneo Faye segnò contro la Danimarca, mentre ai quarti di finale contro la Svizzera mise dentro il pallone dopo soli sei minuti dall’inizio del match.

L’avventura delle inglesi si concluse in semifinale perdendo con la Germania. Adesso, venti anni dopo, Dunn si ritrova invischiata in un giro di attività illecite e criminali “intoccabili”. Come riporta il Liverpool Echo, la Dunn si è dichiarata colpevole di aver cospirato per fornire cannabis e di aver nascosto attività criminali durante un’udienza presso la Liverpool Crown Court del mese scorso. A settembre la sentenza.