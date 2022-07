Rissa “fantasma” in Romania: 3 arresti ma le autorità minimizzano…

Lo stadio più grande del Paese ha ospitato 20 mila spettatori per l'esordio di una delle squadre della capitale romena, la FCSB di Bucarest, dove un paio di ore prima del fischio d'inizio della partita contro l'Universitatea Cluj poi finito 1-1, secondo , sembrava fosse scoppiata una rissa sfociata in almeno tre arresti. Non solo. Per disperdere i sostenitori pareva inoltre che le autorità fossero state costrette a sparare in aria con le armi d'ordinanza.