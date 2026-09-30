Il Manchester City continua a essere al centro di un vortice di polemiche. La squadra attualmente allenata da Enzo Maresca, è infatti stata accusata di aver commesso 114 reati riguardanti le norme finanziare, che, in caso venissero confermate, porterebbero il club incontro a una serie di sanzioni, tra cui una pesante penalizzazione in termini di punti, o, nel peggiore dei casi, la retrocessione. Roy Keane, ex leggenda del Manchester United e oggi opinionista televisivo, ha commentato la vicenda attaccando senza mezze misure i rivali del City, accusandoli di "aver imbrogliato".

Roy Keane senza giri di parole: "Se fossi un giocatore butterei via le medaglie"

opo la vittoria

dell'Inghilterra

contro la Repubblica Ceca

, ha dichiarato a ITV: "Se fossi un giocatore, butterei via quelle medaglie al 100%. Ovviamente lo farei, è barare". Queste le parole di Keane sugli otto trofei (tra cui tre Premier League) vinti dai rivali durante il periodo incriminato, che, a sua detta, sono diventati irrilevanti a causa degli "imbrogli".

😡 Roy Keane on Man City's 115 charge guilty verdict:



🗣️ Keane: "If I was a Manchester City player, I'd be 100% sticking my medals in the bin.



I'd feel let down by the club. It's cheating." pic.twitter.com/1rqf1MjmQN — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 29, 2026

L'opinionista dHa aggiunto in seguito: "Erano consapevoli che tutto questo avrebbe fatto soffrire molte persone, ma hanno deciso di andare avanti lo stesso. Hanno conquistato quei successi sul campo grazie agli imbrogli. È dura per i giocatori e per l'allenatore, quando hai dei proprietari che sono disposti a barare, diventa molto difficile per questa squadra continuare a mantenere un livello di eccellenza così alto".

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: L'opinionista ed ex calciatore Roy Keane osserva il campo prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna, disputata allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Manchester City, il punto della situazione