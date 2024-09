Rudi Völler lascerà la Nazionale tedesca dopo i Mondiali del 2026

Il direttore sportivo della Federcalcio tedesca (DFB) Rudi Völler ha annunciato che lascerà il suo attuale incarico al termine della prossima Coppa del Mondo del 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Germania, la decisione di Völler

In un'intervista rilasciata al quotidiano "Bild am Sonntag", l'ex attaccante della Mannschaft ha reso nota la sua decisione: "Per me, ovviamente, finirà nel 2026. In realtà, volevo finire adesso", ha detto il 64enne, che ha aggiunto come sia stata la continuità del ct Julian Nagelsmann a fargli rimandare le dimissioni.