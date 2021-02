Ruhr, derby e violazioni: i tifosi Schalke volevano “sfondare”, quelli del Borussia contro le norme Covid

Secondo un portavoce delle forze di polizia di Gelsenkirchen, alcuni sostenitori dello Schalke hanno cercato di scavalcare le recinzioni dello stadio. Invece, nelle feste con cui è stato accolto il Borussia a Dortmund, ci sono state violazioni...

I tifosi dello Schalke 04 e del Borussia Dortmund hanno suscitato scalpore intorno al Revierderby nonostante le restrizioni da coronavirus. Circa 200 tifosi dello Schalke ultimo in classifica, che si erano già radunati sul terreno dell'anti-stadio durante la partita, hanno cercato di entrare nello stadio, che era chiuso agli spettatori, dopo lo 0-4 subiro dalla loro squadra. Gli è stato impedito di farlo dalla polizia e dalle forze dell'ordine. Secondo la polizia di Gelsenkirchen, è stato avviato un procedimento penale contro un tifoso per resistenza, ma nessuno è rimasto ferito. Inoltre, sono stati avviati 20 procedimenti di illecito amministrativo per violazione dell'Ordinanza anti Covid. Inoltre, sono state emesse 25 denunce. si è anche saputo che circa 25 ultras hanno ottenuto l'accesso all'hotel del team Schalke nel ritiro pre-partita. Contrariamente alle aspettative, però, non hanno trovato la squadra in sala riunioni, ma solo il direttore sportivo Jochen Schneider e il team manager Sascha Riether. "Ovviamente, un simile incidente non è stato vantaggioso per la preparazione del derby. Abbiamo rapidamente calmato gli animi e risolto la situazione con il dialogo", ha detto Schneider.