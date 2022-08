Sancataldese: Padovani, dal derby vinto sul Catania all’arresto

Secondo la ricostruzione il ragazzo sarebbe partito dalla Sicilia per raggiungere Bologna dove ha aspettato il rientro della fidanzata per ucciderla colpendola con un martello. La donna aveva, in passato, denunciato il Padovani per stalking e le forze dell'ordine avevano vietato al ragazzo di avvicinarsi alla compagna. Stando alle indagini ciò non è bastato per evitare la tragedia.