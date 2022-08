Scandalo nel torneo internazionale Under 15: “Giocano bambini contro adulti”

Durante un torneo internazionale africano della categoria Under 15 è scattato l'allarme per ipotetiche truffe. Durante il match tra la Mauritania e la Sierra Leone qualcosa non è quadrato fin dall'inizio.

Appena le due compagini sono scese in campo, la prima compagine vestita di bianco è - anche all'apparenza - composta da ragazzi minori di 15 anni mentre la squadra vestita di blu, per fisionomia e fisico, sembra essere nettamente più grande d'età (praticamente coetanei degli arbitri).

A dare ancora più adito alle polemiche è la netta vittoria - per 6 a 0 - della Sierra Leone ed ecco che subito sono scattate le polemiche e... qualche denuncia. La Mauritania ha diramato un comunicato coadiuvato da foto che proverebbero la fregatura subita da parte della Sierra Leone. Dopo la protesta formale la rappresentativa ha abbandonato la competizione preoccupata per la salute dei propri tesserati. Gli organizzatori del torneo, dopo questa decisione, hanno dichiarato che per motivi logistici è impossibile appurare la vera età degli atleti in campo. Sarà...