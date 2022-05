Scontri e feriti post-derby: i tifosi Hajduk “La Dinamo ci ha provocati”, la replica “I patti erano chiari”

I tifosi Hajduk si sono sentiti provocati e discriminati, secondo la Dinamo Zagabria invece non hanno rispettato le regole

Dopo gli scontri tra polizia e tifosi Hajduk (foto Ranko Suvar) sull'autostrada, dopo il derby nazionale croato vinto dalla Dinamo Zagabria contro gli spalatini, è iniziata la guerra dei comunicati. La Dinamo in una nota ha reagito alle accuse provenienti da Spalato: "Le violenze avvenuta ieri sera sull'autostrada A1, i tifosi dell'Hajduk le giustificano con presunte decisioni irragionevoli della Dinamo. In realtà vogliamo spiegare perché i tifosi dell'HNK Hajduk non hanno voluto partecipare al derby Dinamo-Hajduk. Avevamo firmato un accordo sulla vendita dei biglietti, secondo il quale l'Hajduk si è impegnato a distribuire 2.000 biglietti per la tribuna a sud dello stadio Maksimir. Secondo il contratto, l'Hajduk ha dovuto presentare un elenco di fan a cui hanno venduto i biglietti 24 ore prima dell'inizio della partita. Hanno presentato quella lista il giorno della partita, sabato mattina. C'erano 1397 persone. Ma dopo che nel dicembre 2021 era stata stata annunciata una coreografia di un tipo, e poi dopo essere entrati in tribuna ne è stata realizzata un'altra che sottolinea l'odio verso il nostro club, abbiamo dato istruzioni e chiesto garanzie, ma gli ultras ospiti volevano entrare nello stadio senza denunciare e mostrare il contenuto di nessun striscione. E' stato detto loro che potevano entrare solo i tifosi minuti di biglietto, ma non tamburi e striscioni. Loro si sono rifiutati e hanno preferito lasciare lo stadio. Poi, le ormai abituali violenze che non possono essere sempre colta di altri".