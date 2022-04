Sempre derby, la beffa dell’Espanyol dopo la debacle del Barça: “Ricordati del tuo hot dog…”

L'Espanyol, tramite il suo Twitter ufficiale, ha approfittato dell'eliminazione del suo eterno rivale, il Barcellona, ​​per deriderlo con un chiaro riferimento all'Enitracht Francoforte, vittorioso sui catalani in Europa League.

Il Barcellona è stato ancora una volta il Barcellona in Europa negli ultimi anni. Smarrito, impreciso ed eliminato. Gli azulgrana hanno perso 2-3, risultato recuperato dopo lo 0-3, e sono stati eliminati nei quarti di finale di Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. Chi non ha voluto perdersi questa situazione di tristezza culé è stato l' Espanyol, eterno rivale del Camp Nou. I "pappagalli" hanno postato un tweet sul loro account ufficiale con un riferimento ironico all'Eintracht che ha avuto la meglio sui ragazzi di Xavi Hernández.