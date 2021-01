Sempre “Spagna”, 26 anni dopo: striscione e mazzo di fiori per il tifoso genoano ucciso nel ’95

Genoa, commemorato Vincenzo Claudio Spagnolo a 26 anni dal suo assassinio: il ragazzo era stato ucciso da una coltellata prima di una partita con il Milan

Il 29 gennaio 1995 Vincenzo Claudio Spagnolo, tifoso del Genoa, venne ucciso nei pressi della Gradinata Nord, da Simone Barbaglia, prima della partita tra rossoblu e rossoneri. Al drammatico episodio seguirono incidenti fuori dallo stadio. La partita non venne disputata, poi alla mattina seguente l’arresto dell’assassino a Milano che, lasciato lo stadio, aveva cercato a Genova di mischiarsi con altri tifosi del Milan, cambiandosi soprattutto il giaccone. I genoani non hanno mai dimenticato Claudio e la sua famiglia che ha affrontato la tragedia con straordinaria compostezza.

Per commemorarlo si sono radunati alcuni tifosi rossoblu, che hanno deposto ieri un mazzo di fiori sotto il suo monumento, come ricorda Primocanale Sport. I tifosi genoani hanno esposto uno striscione “Spagna nel cuore” e intonato il coro “un Grifone non muore mai” stringendosi intorno al papà Cosimo (foto da pianetagenoa1893.net) a pochi passi dalla Gradinata Nord.