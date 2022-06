Si gioca il derby di Glasgow e al pub mancano gli steward: “Non abbiamo soldi…”

Allo Star Inn è stato ordinato di assicurarsi di avere due steward in servizio durante qualsiasi partita dell'Old Firm, ma la padrona di casa ha ammesso di aver chiesto agli steward di iniziare dopo il calcio d'inizio per risparmiare denaro.

Un noto pub del Celtic si è ritrovato per la seconda volta quest'anno di fronte al consiglio delle licenze del Falkirk Council per non avere avuto a disposizione gli steward per la sicurezza, quando si giocano i derby fra Rangers e Celtic e quindi, con un pubblico soprattutto "calcistico", possono sempre accendersi risse e tensioni.

Lo Star Inn, pub situato a Grahams Road, nella città di Falkirk che si trova a metà strada fra Edimburgo e Glasgow, è stato sorpreso da un'ispezione di routine da parte della polizia, che stava verificando che il pub seguisse le condizioni imposte nel 2016 dopo i disordini scoppiati durante una partita. Tali condizioni significano che deve avere due steward autorizzati in servizio durante qualsiasi derby Old Firm, e a marzo il consiglio ha emesso un avvertimento scritto quando tale condizione è stata violata. Lo stesso è accaduto domenica 17 aprile, quando Celtic e Rangers si sono incontrati in semifinale di Coppa di Scozia: gli ufficiali ancora una volta non hanno trovato steward sul posto, 15 minuti prima del calcio d'inizio.

A marzo, il pub si era dichiarato deluso dalla società che avrebbe dovuto fornire gli steward. Questa volta, tuttavia, la responsabile dei locali Victoria Redding ha ammesso di aver chiesto agli steward di iniziare alle 16:00, due ore dopo il calcio d'inizio, per risparmiare denaro. Il suo legale ha ammesso un "errore di giudizio" ma ha anche ricordato che il pub era stato duramente colpito finanziariamente dalla pandemia, mentre anche il costo degli steward è aumentato drasticamente. Oltre ad altre spese generali in aumento, sapendo che il pub avrebbe dovuto essere tranquillo quel giorno, Victoria ha deciso di "ridurre le ore di servizio alla porta". Ha aggiunto che ora sapeva che era stata "la decisione sbagliata". Per questo Victoria Redding ha subìto un avviso di garanzia e dovrà andare in udienza.