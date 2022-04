Siete un cimitero: i tifosi Saarbrucken ricordano ai rivali i loro “morti” prima del derby…

E' il derby del Saarland quello fra FCK e FCS, fra Kaiserslautern e Saarbrucken, chiamato anche il Sudwestderby tedesco.

Prima del derby di terza divisione tedesca tra Kaiserslautern e Saarbrucken, con i padroni di casa del Fritz Walter Stadion che sono in lotta per la promozione, alcuni fan del Saarbrucken hanno allestito nell'immediata vigilia della gara un vero e proprio "cimitero". Il tutto, molto macabro, davanti al prato dietro la curva ovest del Betzenberg, 20 croci (con la scritta "Morte e odio al Kaiserslautern") dove è stata allestita anche una bara. Inoltre, uno striscione: "Fritz Walter si vergogna della vostra grossa bocca". Fritz Walter, bandiera del Kaiserslautern, è stato il capitano della Germania campione del mondo in Svizzera nel 1954.

L'amministratore delegato del Saarbrucken David Fischer (36) ha condannato l'azione macabra, dicendo alla BILD: "È bello aspettare con impazienza un derby che è sempre fonte di molte emozioni. Ma non è sicuramente per questi gesti che si vive l'attesa di un derby. Questa è una pratica da cui ci distanziamo chiaramente e che non tollereremo”. Finora il club tedesco non sa chi c'è dietro l'azione di vergogna, ma Fischer chiarisce: "Siamo in contatto con la polizia".