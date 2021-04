Stadio Morumbi, l’ex giocatore e allenatore del San Paolo fa il vaccino al drive-through

Lo stadio Morumbi del San Paolo è un centro vaccini Covid, e anche i grandi ex della squadra si presentano al drive through

Guarda un po' chi c'è...Muricy Ramalho, centrocampista brasiliano cresciuto nel San Paolo e oggi 66enne dopo aver giocato 5 anni in Prima squadra al San Paolo negli anni '70 e dopo aver allenato per 8 anni in epoche diverse fra loro lo stesso club rossonero paulista, si è vaccinato allo stadio Morumbi per prendere la prima dose di vaccino.