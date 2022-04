Ten Hag ha deciso: contro lo Sparta Rotterdam Onana ha giocato la sua ultima partita con l’Ajax

“Non giocherà più con noi prima del trasferimento all’Inter”: la decisione del tecnico sul futuro del portiere camerunese…

E’ promesso sposo all’ Inter. E quella del 9 aprile scorso contro lo Sparta Rotterdam potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia Ajax . E’ questo il presente di André Onana , 26enne portiere camerunese dei Lancieri. A fine stagione ci sarà il suo trasferimento in nerazzurro.

Ma intanto Onana potrebbe non vedere più il campo fino ad allora. E’ questa, infatti, la decisione del tecnico dell’Ajax, Erik ten Hag, come confermato questa mattina dal De Telegraaf.Onana ha difeso i pali del club olandese nell’ultima gara di campionato contro lo Sparta Rotterdam (finita 2-1 per gli Ajacidi). Proprio quest’ultima partita potrebbe essere stata la 214esima e ultima presenza del portiere con l’Ajax.