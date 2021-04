Troppi tifosi al derby: Stella Rossa, multa di 700mila dinari!

Stella Rossa punita per la terza volta a causa della presenza incontrollata di tifosi nelle partite a porte chiuse. E' accaduto anche per lo scorso derby eterno del 7 aprile vinto 1-0 contro il Partizan.

La commissione disciplinare della Federcalcio serba ha punito i biancorossi della Stella Rossa per la cattiva organizzazione del recente derby vinto di misura in campionato con il Partizan. È stata multata di 700.000 dinari (circa 6mila euro) per la scarsa organizzazione del 164esimo derby eterno, in cui, nonostante il divieto di presenza dei tifosi a causa del coronavirus, c'erano centinaia di tifosi che sono stati ospitati nei palchi Vip, come conferma il sito serbo Telegraf.rs.