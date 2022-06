Tumore al cervello, Bury: l’ex capitano Martyn Forrest muore a 43 anni, 14 anni fa era crollato in campo

L’ex capitano del Bury Football Club, Martyn Forrest, è morto a 43 anni per un tumore al cervello. Il male fu scoperto 14 anni fa nel 2008 quando Forrest crollò in campo al Radcliffe Borough.

Con il cuore spezzato la moglie Lisa ha reso omaggio al marito dandone la triste notizia: “Scrivo questo messaggio con il cuore pesante: Martyn è morto. Era un marito e un papà fantastico. Ci mancherai tantissimo. Dopo aver subito 3 operazioni al cervello, radioterapia e chemioterapia, ci è stato comunicato nel marzo 2022 che il trattamento non funzionava più. Dopo mesi di sofferenza adesso Martyn è nel suo luogo di riposo dove guarderà da lassù i suoi due ragazzi crescere in uomini straordinari. Ci mancherà la sua personalità così divertente. Riposa in pace mio meraviglioso marito”. Anche il Bury ha voluto rendere omaggio al suo grande ex capitano con un post su Twitter: “UNA VOLTA UNO SHAKER SEMPRE UNO SHAKER. Siamo rattristati nell'apprendere la notizia della morte dell'ex capitano Martyn Forrest. Ha dimostrato coraggio dentro e fuori dal campo e sarà ricordato con affetto. Inviamo i nostri pensieri ai suoi amici e alla sua famiglia”.