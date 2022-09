Turchia, finale thrilling in Ankaraguku-Besiktas: tifoso entra in campo e sferra un calcio a Cenk Tosun

Ad Ankara è successo di tutto nell’ultima giornata della Super Lig turca. Il Besiktas ha vinto 3-2 in trasferta contro l’Ankaragucu e il finale di gara non è stato di certo banale. La partita è stata in bilico sul 2-2 fino a quando al 74’ i bianconeri non hanno ottenuto e trasformato il rigore del 3-2 con N’Koudou.

Con il passare dei minuti la tensione è salita tra i giocatori dell’Ankaragucu tanto che Marlon è stato espulso per doppio giallo al 94’. E al triplice fischio dell’arbitro Mete Kalkavan dopo 8 minuti di recupero, un tifoso è entrato in campo e ha sferrato un calcio volante all’indirizzo dell’attaccante del Besiktas, l’ex Everton Cenk Tosun.

L’intervento deciso di Souza è costato addirittura l’espulsione da parte dell’arbitro. Tosun si è lamentato del brutto gesto del tifoso che avrebbe potuto far molto male a Ucan e non ha apprezzato la decisione del direttore di gara di espellere Souza: “Se non avessi fatto quel passo, il calcio avrebbe potuto mettere fine alla carriera da calciatore di Salih. Non ho capito l’espulsione di Souza. C’erano tanti poliziotti e addetti alla sicurezza, perché non sono intervenuti?” ha dichiarato l’ex Everton.