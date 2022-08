Ucraina infuriata con la nostra Serie A: sui led delle partite c’è lo sponsor russo!

In tv non lo notiamo, ma chi si connette dall’estero per guardare la Serie A italiana sì.

Nelle prime partite della nostra Serie A è passato tv come sponsor il logo Stavok, agenzia di scommesse russa avente rapporti con Suleiman Kerimov, uno degli oligarchi sanzionati dall’Unione europea per l’amicizia con Putin.

In realtà tra la Lega e la società russa non ci sarebbe un vero e proprio rapporto di sponsor, ma si parla di Digital Overlay, ossia la sovrascrittura di ciò che passa sui led attorno al rettangolo verde. La visione delle diciture russe ha fatto infuriare la Federazione calcistica Ucraina (UAF) tanto da arrivare a scrivere una lettera di protesta alla Lega di Serie A italiana.

Una richiesta a cui la Lega Serie A ha risposto spiegando che non c'è partnership con l'agenzia di scommesse russa, ma che la sponsorizzazione riguarda accordi tra i club e l'advisor Infront. In Ucraina e non solo, perché la stessa situazione è andata in scena in Gran Bretagna, per Atalanta-Milan e Lazio-Inter.