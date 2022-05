Un giocatore potrebbe fare coming-out in Inghilterra

Sarebbe la prima volta...

Come riportano i media e i giornali britannici , su tutti il The Sun , la prossima settimana dovrebbe essere rilasciata un’intervista che potrebbe rivoluzionare il mondo del football .

Un giocatore di una squadra di Championship potrebbe fare coming out davanti ai microfoni, diventando così il primo calciatore della storia del calcio d’oltremanica a fare un passo avanti dichiarando la propria omosessualità. Non è stato ancora reso noto nome e cognome del giocatore, che pero avrebbe già il pieno appoggio del club e dei compagni di squadra, come normale e giusto che sia.