Vandalismi e appelli ai tifosi durante il derby di Dublino: “Mai più così tanti biglietti ai Rovers”

Derby perso ma dure accuse Bohemians: lo staff dello Shamrock Rovers ha cercato di provocare i fan di casa dopo la vittoria della loro squadra.

Il Bohemians, sconfitto 3-1 in casa dello Shamrock Rovers nel derby di Dublino, ha informato i tifosi che condurrà una revisione delle operazioni per i futuri derby con i Rovers dopo quelle che hanno descritto come le "azioni completamente inaccettabili" dei tifosi in trasferta al Dalymount Park la scorsa notte. In una lettera ai soci, Bohs ha reso noto di essere "pienamente consapevoli e comprendono la rabbia e la frustrazione della nostra più ampia base di supporto in seguito al comportamento dei fan degli Shamrock Rovers presenti" in una vittoria per 3-1 per gli Hoops. Eppure sembrava tutto pacifico, visto che i tifosi Shamrock avevano acquistato i biglietti per il derby, facendo il barbecue mentre si trovavano in fila al loro ticketing durante la settimana come conferma la foto di Irish Mirror.