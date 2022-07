Verga: “Como e Pomigliano senza squadre maschili alle spalle”

Durante la conferenza stampa del Como Women è intervenuto il presidente - Stefano Verga - che ha voluto ribadire il proprio impegno e l'orgoglio di giocare la Serie A: "Quest'anno siamo passati tra i professionisti. In Serie A siamo gli unici insieme al Pomigliano a non avere una squadra maschile alle spalle. Il nostro obiettivo è la salvezza ma vogliamo stupire tutti. La nostra casa sarà il Ferruccio di Seregno con 3500 posti, ringrazio il sindaco per averci concesso la struttura".

Non manca - come ovvio che sia - l'invito ai tifosi ed il ringraziamento alle società partner: "Per la campagna abbonamenti partiremo prossima settimana con tutti i dettagli. Vorrei ringraziare tutti gli sponsor che non hanno fatto mai mancare il supporto".