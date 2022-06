Via la luce e buca profonda sul terreno di gioco: disastro all’Ernst Happel Stadion in Austria-Danimarca

E’ successo quasi di tutto ieri sera prima e dopo Austria-Danimarca, gara valida per la seconda giornata del gruppo A di Nations League. All’Erns Happel Stadion di Vienna, infatti, la partita è iniziata con un’ora e mezza di ritardo per un blackout all’impianto di illuminazione. La sfida si è poi conclusa con la vittoria esterna dei danesi per 2-1, grazie alle reti di Pierre-Emile Højbjerg e di Jens Stryger Larsen.